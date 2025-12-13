پخش زنده
امروز: -
وزرای نفت و راه و شهرسازی در دیداری مشترک بر ضرورت تدوین سازوکار دقیق برای توسعه طرح های مشترک و بهبود چشمگیر لجستیک انرژی کشور تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در راستای تقویت همکاریهای بینبخشی، محسن پاکنژاد وزیر نفت و فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی امروز در محل وزارت نفت با یکدیگر دیدار و گفتوگو کردند.
این دیدار به منظور همراستاسازی اهداف دو وزارتخانه در بخشهای زیرساختی و انرژی برگزار شد. طرفین با تأکید بر اهمیت یکپارچهسازی منابع، بر لزوم توسعه پروژههای مشترک با هدف بهینهسازی مصرف منابع انرژی و تقویت زیرساختهای حیاتی حملونقل کشور به عنوان مکمل این صنعت، متفقالقول بودند.
مهمترین بخشهای مورد بحث شامل بررسی فرصتهای جدید سرمایهگذاری مشترک و همچنین چگونگی بهبود لجستیک انتقال و توزیع انرژی در سراسر کشور بود. همچنین، اجرای طرحهای مرتبط با کاهش آثار زیستمحیطی در هر دو حوزه زیرساخت و انرژی در دستور کار قرار گرفت.
در پایان این نشست، وزرای نفت و راه و شهرسازی توافق کردند که برای پیشبرد سریع و مؤثر پروژههای ملی در این دو حوزه راهبردی، هماهنگیها و نشستهای تخصصی به صورت مستمر و منظم ادامه یابد.