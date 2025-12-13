معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی از قرار گرفتن تأمین سوخت پاک نیروگاه شازند در دستور کار مسئولان کشوری و استانی خبر داد و گفت: تأمین سوخت ال‌پی‌جی در کوتاه‌مدت و گاز طبیعی در بلندمدت، با هدف کاهش آلودگی هوای اراک دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ تأمین سوخت پاک نیروگاه شازند به‌عنوان یکی از محورهای اصلی کاهش آلودگی هوای اراک، در دستور کار مسئولان کشوری و استانی قرار گرفته است.

قدرت‌الله ابک، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی، در نشست کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک اظهار کرد: نشست‌های مشترکی با حضور مدیران استانی و نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو و نفت برگزار شده و امید است با تدابیر اتخاذشده، در کوتاه‌مدت سوخت ال‌پی‌جی و در بلندمدت سوخت گاز طبیعی برای نیروگاه شازند تأمین شود.

وی افزود: روش نمونه‌برداری از سوخت جایگاه‌های استان مرکزی باید یکسان باشد تا از بروز اختلاف در نتایج جلوگیری شود. بر همین اساس مقرر شد با همکاری اداره‌کل حفاظت محیط زیست، اداره‌کل استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، میزان بنزن و گوگرد موجود در بنزین و گازوئیل جایگاه‌های سراسر استان بررسی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی با تأکید بر ضرورت اقدامات اجرایی برای کاهش آلودگی هوا گفت: کاهش آلودگی هوا نیازمند اقدام‌های عملی، گزارش‌دهی مستمر و برخورد با منابع آلاینده است و در این راستا، پلیس راهور و شهرداری اراک موظف به شناسایی خودروهای دودزا و اجرای طرح معاینه فنی برخط هستند.

در ادامه این نشست، امیر انصاری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی، با اشاره به ضعف برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک گفت: از مجموع ۳۰ دستگاه مسئول اجرای این قانون، حدود ۱۰ دستگاه عملکرد صفر داشته‌اند و برخی دیگر نیز کمتر از ۵۰ درصد وظایف خود را انجام داده‌اند که این دستگاه‌ها موظف به ارائه گزارش مکتوب تا دو هفته آینده شده‌اند.

وی درباره استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه شازند افزود: در روزهای سرد سال و با افزایش مصرف گاز، به دلیل افت فشار شبکه، سهم گاز نیروگاه‌ها کاهش می‌یابد و در این شرایط به‌ناچار از سوخت کم‌سولفور استفاده می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در پایان تأکید کرد: تلاش مسئولان استانی و ملی بر تأمین سوخت پاک برای نیروگاه شازند است و امید می‌رود در زمستان امسال، مازوت کم‌سولفور و سوخت ال‌پی‌جی به‌صورت کامل در اختیار این نیروگاه قرار گیرد.