پخش زنده
امروز: -
معاون فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان گفت: نمایشگاه پویش به دنبال اشتغال زایی و مهارت آموزی پایدار دانشجویان با همکاری بخش خصوصی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ اکبر پیرستانی با بیان این که این رویداد به صورت مشترک با سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان برگزار میشود، افزود: شرکتهای دانش بنیان، بنگاههای خصوصی و نهادهای اجتماعی در اجرای این طرح همکاری میکنند.
وی اضافه کرد: افزایش مهارت آموزی و اشتغال همزمان با تحصیل دانشجویان هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه است و تاکنون ۱۲ هزار دانشجو از این فرصت استفاده کردهاند و معضل نیروی انسانی صنعت تا حدودی جبران شده است.