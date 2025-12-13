سید سعید شاهرخی در مراسم بزرگداشت روز دانشجو در سالن شهید سلیمانی دانشگاه لرستان گفت:دفاع از استقلال، انقلاب و ارزش‌های اسلامی همواره در دستور کار جنبش دانشجویی قرار داشته و دارد. به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان ؛



استاندار لرستان با بیان اینکه یکی از بهترین لحظات زندگی و مسئولیت ما حضور انجمن اسلامی دانشجویان در دوران دانشجویی و حضور در جمع دانشجویان است، افزود: جنبش دانشجویی در ادامه راه شهدای دانشجو پس از کودتای سال ۱۳۳۲ و مقابله با استکبار جهانی صورت گرفت و پس از آن نیز در برهه‌های مهم انقلاب اسلامی از سال ۴۲ تا ۵۷ و پس از آن با هدف دفاع از استقلال کشور ادامه یافت.

استاندار لرستان همچنین جنبش دانشجویی را زنده، مستقل، حق جو و مدافع ارزش‌های اسلامی و انقلابی عنوان کرد و گفت: امروز این استقلال طلبی و حق طلبی در جامعه دانشجویی و جوانان ما به منصه ظهور رسیده و نمونه بارز آن در ایستادگی و مقاومت جوانان ما در برابر توطئه‌های دشمن و دستیابی به دانش و فناوری روز دنیا عنوان کرد.





شاهرخی افزود: نهضت و حرکت جنبش دانشجویی امروز در دست شما دانشجویان است ،در حالیکه غرب و استکبار با دانش، تکنولوژی و فناوری‌های نوین درحال تحمیل اراده خودش به کشور ماست،دانشجویان و جوانان ایرانی در برابر این تهدیدات قد علم کرده‌اند.

استاندار لرستان گفت: وقتی با غیرت، شجاعت و از خودگذشتگی جوانان این دیار، ۷۰ موشک به مهمترین مراکز تحقیقات نظامی رژیم صهیونسیتی اصابت شد، در حقیقت بیچارگی آنها بر اساس رهنمود‌ها و پیام عزتمندانه مقام معظم رهبری رقم خورد.

شاهرخی افزود: دشمنی که برای تجزیه و تسلیم بی چون و چرا به این کشور حمله کرد نتوانست در برابر قدرت نقطه زنی موشک‌های تولید شده‌ی دانشمندان و جوانان ما مقاومت کند و درخواست آتش بس داد، آنها نمی‌توانستند جنگ را ادامه دهند.

استاندار لرستان گفت: امروز جوانان، دانشمندان و اندیشمندان ما توانسته‌اند انرژی هسته‌ای را بومی سازی کنند و به دانش آن دست یابند.