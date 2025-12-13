گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه لرستان
استاندار لرستان گفت:دفاع از استقلال و ارزشهای اسلامی مشی جنبش دانشجویی است.
به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان ؛ سید سعید شاهرخی در مراسم بزرگداشت روز دانشجو در سالن شهید سلیمانی دانشگاه لرستان گفت:دفاع از استقلال، انقلاب و ارزشهای اسلامی همواره در دستور کار جنبش دانشجویی قرار داشته و دارد.
استاندار لرستان با بیان اینکه یکی از بهترین لحظات زندگی و مسئولیت ما حضور انجمن اسلامی دانشجویان در دوران دانشجویی و حضور در جمع دانشجویان است، افزود: جنبش دانشجویی در ادامه راه شهدای دانشجو پس از کودتای سال ۱۳۳۲ و مقابله با استکبار جهانی صورت گرفت و پس از آن نیز در برهههای مهم انقلاب اسلامی از سال ۴۲ تا ۵۷ و پس از آن با هدف دفاع از استقلال کشور ادامه یافت.
استاندار لرستان همچنین جنبش دانشجویی را زنده، مستقل، حق جو و مدافع ارزشهای اسلامی و انقلابی عنوان کرد و گفت: امروز این استقلال طلبی و حق طلبی در جامعه دانشجویی و جوانان ما به منصه ظهور رسیده و نمونه بارز آن در ایستادگی و مقاومت جوانان ما در برابر توطئههای دشمن و دستیابی به دانش و فناوری روز دنیا عنوان کرد.
شاهرخی افزود: نهضت و حرکت جنبش دانشجویی امروز در دست شما دانشجویان است ،در حالیکه غرب و استکبار با دانش، تکنولوژی و فناوریهای نوین درحال تحمیل اراده خودش به کشور ماست،دانشجویان و جوانان ایرانی در برابر این تهدیدات قد علم کردهاند.
استاندار لرستان گفت: وقتی با غیرت، شجاعت و از خودگذشتگی جوانان این دیار، ۷۰ موشک به مهمترین مراکز تحقیقات نظامی رژیم صهیونسیتی اصابت شد، در حقیقت بیچارگی آنها بر اساس رهنمودها و پیام عزتمندانه مقام معظم رهبری رقم خورد.
شاهرخی افزود: دشمنی که برای تجزیه و تسلیم بی چون و چرا به این کشور حمله کرد نتوانست در برابر قدرت نقطه زنی موشکهای تولید شدهی دانشمندان و جوانان ما مقاومت کند و درخواست آتش بس داد، آنها نمیتوانستند جنگ را ادامه دهند.
استاندار لرستان گفت: امروز جوانان، دانشمندان و اندیشمندان ما توانستهاند انرژی هستهای را بومی سازی کنند و به دانش آن دست یابند.
شاهرخی افزود: در چنین شرایطی خودباوری و حفظ استقلال و استکبارستیزی مهمترین ویژگی و شاخصه دانشجو و جنبش دانشجویی است و ما به همه جوانان و دانشجویان این استان و سراسر کشور به علت داشتن چنین روحیاتی افتخار میکنیم.