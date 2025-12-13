امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

از کجا بدانیم آنفولانزا گرفتیم یا کرونا؟

#باخبرنگار
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۲- ۱۷:۰۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
هدر رفتن آب در تصفیه آب خانگی
هدر رفتن آب در تصفیه آب خانگی
۱۴۰۴-۰۹-۲۰
آمار شکایات بیمه‌ای در هفت ماهه نخست امسال
آمار شکایات بیمه‌ای در هفت ماهه نخست امسال
۱۴۰۴-۰۹-۱۹
جشن نجات ۱۰ هزار جان با سلول‌های بنیادی
جشن نجات ۱۰ هزار جان با سلول‌های بنیادی
۱۴۰۴-۰۹-۲۰
روز مادر مبارک
روز مادر مبارک
۱۴۰۴-۰۹-۱۹
خبرهای مرتبط

پیش‌بینی سیر نزولی آنفلوآنزا در هفته‌های آینده

آنفولانزا ویروس فصول سرد سال

آنفلوانزا در ۹ استان بالاتر از میانگین کشوری

برچسب ها: کرونا ، آنفلوانزا ، سرماخوردگی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 