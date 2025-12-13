پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین با اشاره به نقش ۴۵ درصدی صنایع کوچک در اشتغال، خواستار ارائه مشوقها و خدمات حمایتی بیشتر به این واحدها شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در برنامه مشوق های صنعتی گفت: صنایع کوچک و متوسط سهم ۹۲ درصدی از کل صنایع کشور دارند و ۴۵ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص دادهاند.
کشاورز ارزش تولیدات این صنایع را ۱۷ درصد اعلام کرد و افزود: طولانی بودن روند اخذ مجوز از دستگاهها، موانع گمرکی، کمبود نقدینگی و فرسودگی ماشینآلات از مهمترین چالشهای صنایع کوچک و متوسط است.
وی همچنین به ظرفیت بالای خوشههای صنعتی اشاره کرد وگفت: افزایش سرمایه اجتماعی ذینفعان خوشهها از طریق خرید مشترک، تأسیس تعاونیهای مواد اولیه، فروش مشترک با ایجاد کنسرسیوم، توسعه کسبوکارهای بومی با تکیه بر استعدادهای منطقه و برندسازی و تجاریسازی محصولات در سطح ملی و جهانی از مهمترین اهداف خوشههای صنعتی است.
کشاورز خاطرنشان کرد: توسعه خوشههای صنعتی میتواند زمینهساز ارتقای توان رقابتی صنایع کوچک و متوسط و افزایش سهم آنها در اقتصاد ملی باشد.