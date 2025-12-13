مصوبه بنزینی دولت با سوخت گیری سهمیه شصت لیتریِ هزار و پانصد تومانی، صد لیتریِ سه هزار تومانی و مازادِ پنج هزار تومانی در سمنان همزمان با سراسر کشور اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، خودرو‌های پلاک دولتی به جز آمبولانس‌ها، خودرو‌های وارداتی و کارت‌های جایگاه‌های سوخت با بنزینِ نرخِ پنج هزار تومان سوخت گیری می‌کنند

در مصوبه بنزینی دولت، رانندگان سکو‌های اینترنتی با تعهد به اینکه کرایه‌ها را افزایش ندهند طبق سهمیه‌های قانونی پس از محاسبه پیمایش ما به التفاوت نرخ سه هزار و پنج هزار تومانی به حسابشان واریز می‌شود.