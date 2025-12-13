کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی (CAFA) در چارچوب برنامه‌های توسعه داوری، مدرسان سمینار داوران بانوان و دوره VAR سال ۲۰۲۵ را معرفی کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی (CAFA) در چارچوب برنامه‌های توسعه داوری، مدرسان سمینار داوران بانوان و دوره VAR سال ۲۰۲۵ را معرفی کرد.

بر اساس اعلام CAFA، این سمینار از ۲۹ تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۹ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۴) به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود و طی آن، نسیم پیله‌ور از ایران به عنوان مدرس آمادگی جسمانی در این دوره حضور دارد.

همچنین ولادیسلاو تسیتلین از ازبکستان و آناستازیا پوستوویتوا از عربستان سعودی به عنوان مدرسان داوری در این سمینار حضور خواهند داشت.