به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با هدف تکمیل کادر درجه داری خود و خدمت رسانی در مناطق و پایگاه‌های تابعه نداجا از بین جوانان (پسر) پایه دوازدهم و یا دارای دیپلم همه رشته‌ها استخدام می کند.

علاقه مندان تا ۲۹ اسفند امسال فرصت دارند به دفتر نمایندگی و عضویابی نداجا استان فارس مراجعه و ثبت نام کنند.

نشانی دفتر نمایندگی و عضویابی نداجا استان فارس : شیراز، میدان قائم (اطلسی)، بولوار قدس، نبش خیابان شهید فروغی، روبروی بانک سپه شعبه باغ تخت

متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره تلفن: ۰۷۱۳۲۲۸۶۳۱۳ تماس بگیرند.