به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول تربیت بدنی سپاه ناحیه آباده گفت: مسابقات والیبال پسران در رده آینده سازان با حضور شش تیم از شهرستان‌های آباده، جهرم، ثارالله شیراز، فجر شیراز، کازرون و کوار به مدت سه روز در سالن ورزشی مجموعه تختی آباده برگزار شد.

محسنی افزود: در این دوره از رقابت‌ها پس از پانزده دوره مسابقه بین تیم‌های شرکت کننده، تیم‌های کوار، جهرم و کازرون به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.