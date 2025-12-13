پخش زنده
نخستین دوره مسابقات والیبال بسیج استان به میزبانی آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول تربیت بدنی سپاه ناحیه آباده گفت: مسابقات والیبال پسران در رده آینده سازان با حضور شش تیم از شهرستانهای آباده، جهرم، ثارالله شیراز، فجر شیراز، کازرون و کوار به مدت سه روز در سالن ورزشی مجموعه تختی آباده برگزار شد.
محسنی افزود: در این دوره از رقابتها پس از پانزده دوره مسابقه بین تیمهای شرکت کننده، تیمهای کوار، جهرم و کازرون به ترتیب مقامهای اول تا سوم را از آن خود کردند.