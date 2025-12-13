ورزشکاران یزدی عضو تیم‌های ملی گلبال دختران و پسران و همچنین شنا در مسابقات پاراآسیایی امارات خوش درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم ملی گلبال دختران جمهوری اسلامی ایران با حضور زهرا سادات موسوی، فهیمه دلداده و مهتاب زندیه از استان یزد موفق به کسب مقام قهرمانی مسابقات پاراآسیایی ۲۰۲۵ امارات شدند.

همچنین تیم ملی گلبال پسران جمهوری اسلامی ایران در این مسابقات به مقام سوم دست یافت. در این تیم دو بازیکن یزدی به نام‌های سید محمدعلی موسوی و احمدرضا قاسمی حضور داشتند.

علی حسن زاده دیگر ورزشکار یزدی نیز در این مسابقات خوش درخشید و در مسابقات شنا موفق به کسب ۲ مدال طلا، ۴ مدال نقره و یک مدال برنز و ثبت رکورد جدید ملی در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت شد.

گفتنی است کرمی‌نژاد از استان یزد هم به‌عنوان داور گلبال مسابقات پاراآسیایی امارات ۲۰۲۵ حضور داشت.