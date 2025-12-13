تیم خاتون بم در هفته دهم لیگ برتر فوتبال بانوان ایران با برتری مقابل آوای تهران، اختلاف خود را با تیم دوم جدول به عدد پنج رساند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، در بازی‌های پایانی هفته دهم لیگ برتر فوتبال بانوان امروز شنبه ۲۲ آذر، تیم خاتون در ورزشگاه فجر بم با نتیجه پرگل چهار بر صفر آوای تهران را مغلوب کرد و اختلاف خود را با تیم دوم جدول، یعنی رقیب اصلی اش برای قهرمانی در این فصل، به پنج امتیاز رساند. خاتونی‌ها با ۳۰ امتیاز صدرنشین هستند.

در دیگر بازی امروز، گل گهر سیرجان دیگر مدعی قهرمانی این فصل، با تساوی بدون گل در اصفهان مقابل سپاهان همچنان در رده دوم جدول باقی ماند.

دیروز هم سه دیدار دیگر این هفته برگزار شد که پرسپولیس در تهران یک بر صفر مغلوب سنگین ماشین ایستای البرز شد، ملوان در انزلی با همین نتیجه یاسام کردستان را برد و پالایش گاز در ایلام ۲ بر صفر از سد فراایساتیس کران فارس گذشت.

در جدول رده بندی مسابقات تا پایان هفته دهم، پس از خاتون ۳۰ امتیازی، گل گهر سیرجان با ۲۵ امتیاز و ایستای البرز با ۲۰ امتیاز دوم و سوم هستند. پرسپولیس هم با ۱۱ امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارد.

لیگ برتر فوتبال بانوان با حضور ۱۰ تیم برگزار می‌شود.