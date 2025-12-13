به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان اعلام کرد که امکان اعطای تسهیلات تولید و اشتغال برای تأمین مالی طرح‌های احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۵۰ تا ۱۰۰۰ کیلووات فراهم شده است.

کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست خود را در سامانه جامع کارآفرینی، اشتغال و تسهیلات (کات) وزارت امور اقتصادی و دارایی به آدرس https://kat.mefa.ir ثبت کنند.

مهلت ثبت درخواست تا ساعت ۱۷ روز یکشنبه، ۳۰ آذر ۱۴۰۴ تعیین شده است.

این طرح فرصتی مناسب برای مدیران واحدهای صنعتی و معدنی استان است تا با بهره‌گیری از انرژی پاک، به توسعه پایدار و اشتغال‌زایی کمک کنند.