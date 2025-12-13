تفاهمنامه دامپزشکی و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در مسیر نهایی شدن
در راستای توسعه مسئولیتهای اجتماعی و ارتقای سطح سلامت عمومی، نشست مشترک رایزنی میان اداره کل دامپزشکی استان بوشهر و مدیران سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد.
در این نشست پیشنویس تفاهمنامه همکاری مشترک در حوزه بهداشت دام، کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام، آموزش و نظارت بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت و با استقبال مثبت مدیران منطقه ویژه همراه شد.
بر اساس جمعبندی صورتگرفته، مقرر شد این تفاهمنامه پس از اعمال اصلاحات جزئی در راستای اهداف مسئولیتهای اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نهایی و برای امضا و اجرا پیگیری شود.
این تفاهمنامه در صورت نهایی شدن میتواند نقش منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را به عنوان یکی از پیشگامان مسئولیت اجتماعی در حوزه سلامت عمومی و بهداشت محیط در سطح کشور پررنگتر کند و با ایجاد یک الگوی همکاری موفق بین صنعت و نظام سلامت، منافع گستردهای برای جوامع محلی، دامداران و بهرهبرداران، صنایع مستقر در منطقه و سلامت عمومی استان بوشهر به همراه داشته باشد.
همچنین برگزاری همایشها و اجلاسهای ملی در حوزههای مرتبط با دامپزشکی نظیر آبزیان، پدافند زیستی، بیماریهای نوپدید و سلامت مواد غذایی در منطقه ویژه، میتواند جایگاه این منطقه را در سطح ملی و حتی بینالمللی به عنوان یک قطب نوظهور سلامت محور در صنعت انرژی بیش از پیش ارتقا دهد.