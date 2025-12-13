تفاهم‌نامه دامپزشکی و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در مسیر نهایی شدن

در راستای توسعه مسئولیت‌های اجتماعی و ارتقای سطح سلامت عمومی، نشست مشترک رایزنی میان اداره کل دامپزشکی استان بوشهر و مدیران سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد.