معاون پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از تدوین و ابلاغ الزامات پدافند غیرعامل تونل‌های ترافیکی و زیرگذرهای پیاده مهم شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی کثیری گفت: اجرای حکم ۶۵ برنامه چهارم توسعه تحول و پیشرفت شهر تهران با توجه به شاخص تدوین الزامات پدافند غیرعامل در فضاهای زیرسطحی مثل تونل‌های ترافیکی و زیرگذرهای پیاده مهم شهر تهران، تدوین و ابلاغ شد.

وی افزود: بر این اساس، ابتدا از ظرفیت‌های علمی هیات اندیشه‌ورز، برای تهیه شرح خدمات مطالعات استفاده شد، سپس از سوی مهندسین مشاور ذی صلاح حوزه پدافند غیرعامل-راه و راه آهن، مطالعات تخصصی بر روی تونل‌های ترافیکی رسالت، شهدای غزه، توحید، آرش، نیایش، امیرکبیر و همچنین زیرگذرهای پیاده میدان ولیعصر، چهارراه ولیعصر، گلوبندک، بازارچه تجریش، قدس، شهید لشکری و محمدعلی جناح صورت گرفت.

کثیری ادامه داد: در این مطالعات جامع، ضمن ارزیابی دارایی‌ها، تحلیل آسیب‌پذیری و برآورد ریسک، راهکارهای لازم برای رفع نقاط ضعف ارائه و طرح‌های عملیاتی پدافند غیرعامل تدوین شد.

معاون پدافند غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در پی برگزاری هجدهمین جلسه کمیته عملیاتی واکنش اضطراری در مترو و فضاهای زیرسطحی، الزامات و ملاحظات احصا شده به صورت رسمی به بهره‌برداران تونل‌ها و زیرگذرهای نام‌برده را ابلاغ کرد.