رئیس پلیس فتا گیلان از فریب دانشآموزان با وعده اینترنت رایگان برای دریافت مطالب آموزشی با ارسال لینکهای جعلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیر حسین نقی مهر گفت: به تازگی مجرمان فضای مجازی با انتشار پیامهای جعلی با عنوان ارسال «۵۰ گیگ اینترنت رایگان» به ویژه هنگام تعطیلی مدارس و ایجاد کانالها و صفحات جعلی، از دانش آموزان کلاهبرداری میکنند.
وی افزود: مجرمان سایبری با ارسال لینکهای فریبنده و دریافت اطلاعات و کد فعالسازی تلگرام، به حساب کاربران دسترسی پیدا میکنند.
رئیس پلیس فتا گیلان تاکید کرد: کاربران باید قبل از هرگونه پرداخت، اعتبار فروشنده و اصالت کالا یا خدمات ارائه شده را بررسی کنند.
سرهنگ نقی مهر از شهروندان خواست از ارائه کد ورود برنامهها به افراد ناشناس خودداری کرده و اخبار و هشدارهای رسمی را فقط از طریق پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir پیگیری کنند.
وی گفت: شهروندان محترم میتوانند هرگونه مورد مشکوک در فضای مجازی را به مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ اطلاع دهند.