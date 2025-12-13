پخش زنده
امروز: -
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در شیراز گفت: اجازه واردات ۳۰ واگن قطار شهری را برای تسریع خدمات دهی عمومی به مردم کلان شهر شیراز از وزیر صمت گرفتیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علی نیکزاد در سفر به شیراز، از عملیات ساخت و تکمیل خط ۲ قطار شهری این شهر بازید کرد.
نیکزاد با اشاره به فعال بودن خط یک و دو قطار شهری در شیراز گفت: اکنون به دلیل کمبود واگن و توزیع واگنها بین دوخط، سرعت سرویس دهی قطار شهری شیراز کند است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم استفاده از تولیدات داخل برای تامین ماشین آلات و واگنهای مورد نیاز در قطارهای شهری گفت: در مواردی همچون شرایط قطار شهری شیراز که زیرساخت فراهم شده و معطل تامین واگن است، باید استثنا قائل شد و نیاز بیش از ظرفیت تولید داخل را از خارج از کشور تامین کرد.
آقای نیکزاد به گفت و گوی تلفنی خود با وزیر صنعت، معدن، تجارت اشاره کرد و افزود: مجوز واردات ۳۰ واگن ویژه شهر شیراز را از آقای اتابک گرفتهام و از تامین بودجه، خرید، واردات تا رسیدن واگنها به شیراز، از آن حمایت میکنم.
وی بیان داشت: برای خرید واگنها به ۳۰ میلیون دلار اعتبار نیاز است که از بانکها به ویژه بانک شهر تامین خواهد شد.