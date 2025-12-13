به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان لنجان گفت: مرحله جدید طرح شناسایی و دستگیری محکومان فراری و افراد مورد تعقیب مراجع قضائی، با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و اجرای احکام قضائی در شهرستان لنجان اجرا شد.

سرهنگ اسماعیل پریشانی افزود: مأموران انتظامی این فرماندهی با رصد دقیق و اقدام هوشمندانه پلیسی موفق شدند، ۲۵ محکوم فراری را شناسایی و در چند عملیات دقیق و هماهنگ در نقاط مختلف شهرستان دستگیر کنند.

وی با اشاره به اتهام افراد دستگیرشده ادامه داد: جرایمی از جمله سرقت، حمل و نگهداری مواد مخدر، حمل سلاح گرم و همچنین نزاع و درگیری از مهم‌ترین اتهام‌های این محکومان است.

سرهنگ پریشانی از اجرای مداوم این طرح‌ها خبر داد و گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و اجرای احکام صادر شده، تحویل مراجع قضائی شدند.