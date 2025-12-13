چهل‌وسومین کاروان سلامت استان گلستان، هم‌زمان با ولادت با سعادت حضرت فاطمه‌ زهرا (س) برای خدمت رسانی به مردم، در روستای محمدآباد کتول مستقر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این کاروان با شعار «اقدامات محلی در همه‌جا» و با حضور بیش از صد نفر، انواع خدمات درمانی، آموزشی و مشاوره‌ای را به مردم ارائه داد.

۲۱ پزشک متخصص، عمومی، پیراپزشک، روانشناس و پرستار نیز به‌ صورت داوطلبانه در این برنامه یک‌روزه مشارکت داشتند.

در جریان این حضور، بیش از دویست نفر از اهالی روستا از خدمات رایگان کاروان سلامت بهره‌مند شدند.