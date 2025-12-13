پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: یکی از موفقیتهای پلیس در انجام هر چه بهتر وظایف ذاتی خصوصاً تامین امنیت، تعامل بسیار خوب پلیس با شوراها و معتمدین محلی میباشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با حضور در مسجد سیدالشهدا (ع) محله فیروآباد شهر کرمان در جمع نمازگزاران، با تاکید بر نقش معتمدان و شوراهای محله در تولید و برقراری نظم و امنیت، گفت: یکی از موفقیتهای پلیس در انجام هر چه بهتر وظایف ذاتی خصوصاً تامین امنیت، تعامل بسیار خوب پلیس با شوراها و معتمدین محلی میباشد.
سرهنگ "نجفی" خاطرنشان کرد: مساجد به عنوان یکی از کانونهای آگاهی بخشی به آحاد مردم است، از اینرو پلیس با حضور مستمر در مساجد و راه اندازی میز خدمت، در راستای رفع مشکلات انتظامی مردم گام بر میدارد و در این رابطه ریش سفیدان و معتمدین محلی میتوانند نقش بسزایی در تامین امنیت و پیشگیری ایفا نمایند.