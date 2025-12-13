پخش زنده
تیم فوتبال بانوان سپاهان در هفته دهم لیگ برتر مقابل گلگهر سیرجان به تساوی دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ دیدار تیمهای فوتبال بانوان فولاد مبارکه سپاهان و گلگهر سیرجان در چارچوب هفته دهم لیگ برتر عصر امروز در ورزشگاه قدس کارگران اصفهان برگزار شد.
فاطمه براتی، الهام فرهمند، زهرا معصومی، فاطمه مردانی، افسانه اقبال، زهرا پورحیدر، معصومه همتی، مرضیه نیکخواه، هانیه علیمردانی، نگین نقدی و نرگس سبکتکین شاگردان بیان محمودی در تیم سپاهان بودند.
مینا نافعی، گلنوش خسروی، حدیث بثاط، زهرا سربالی، افسانه چترنور، شبنم بهشت، تانیا جهانشاهی، کیمیا رحیمینیا، مریم ایزدپناه، زهرا علیزاده و فاطمه عادلی شاگردان مریم جهاننجاتی در تیم گلگهر هستند.
در مجموع ۹۰ دقیقه این دیدار توپی از خط دروازهها نگذشت تا این بازی با تساوی بدون گل خاتمه یابد.
تیم فوتبال سپاهان در هفته یازدهم لیگ برتر جمعه ۲۸ آذر مهمان تیم آوا تهران است.