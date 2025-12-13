پخش زنده
ذخایر انتقال خون خراسان رضوی به ویژه در دو گروه خونی A منفی و O منفی، با کمبود مواجه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس روابط عمومی اداره کل انتقال خون خراسان رضوی گفت: برای تامین خون مورد نیاز این بیماران در بیمارستانهای زیر پوشش، نیازمند دریافت فوری این دو گروه خونی هستیم.
مصطفی مهدوی ارفع افزود: با آغاز فصل پاییز و خنک شدن هوا و کاهش مراجعات مردم به پایگاههای اهدای خون، ذخایر خونی استان به شدت سیر نزولی یافته است.
وی ادامه داد: در صورت تامین نشدن خون مورد نیاز به ویژه در گروههای خونی اعلام شده، ذخایر خونی خراسان رضوی در وضعیت هشدار قرار خواهد گرفت.
این مسئول بیان کرد: در راستای تامین خون و فراوردههای خونی موردنیاز بیماران در ۶۴ بیمارستان و مرکز درمانی متعدد استان، از تمام دارندگان گروههای خونی یاد شده دعوت میشود تا با اهدای خون خود، به افزایش ذخایر حیاتی خون کمک کنند.
مهدوی ارفع گفت: نیاز به خون همیشگی است و هر واحد اهدای خون، با فراوردههای استحصالی از آن، جان سه بیمار مختلف را از مرگ نجات میبخشد، بنابراین از مجاوران و زائران رضوی تقاضا داریم که اهدای خون را منوط به مناسبتها نکنند و با مراجعه به پایگاهها در امر تامین خون استان ما را یاری دهند.
هماکنون ۱۴ پایگاه انتقال خون در مشهد و دیگر شهرهای خراسان رضوی فعالیت دارند که از این تعداد هفت پایگاه امام رضا (ع)، شهید سلیمانی، شهید کریمی، سناباد، شهید مالک رحمتی (امید)، مهر و پایگاه حرم مطهر رضوی در مشهد و هفت پایگاه در شهرهای سبزوار، تربتحیدریه، نیشابور، قوچان، گناباد، تربتجام و کاشمر استقرار دارند.
استان شش میلیون و ۸۰۰ هزار نفری خراسان رضوی، سومین تولیدکننده خون در کشور پس از استانهای تهران و فارس است.