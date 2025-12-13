پخش زنده
روغنهای خوراکی تقلبی و بدون اصالت مجوز مصرف از دسترس مشتریان در اصفهان جمع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی اصفهان در گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی در شهر اصفهان با حضور ضابطان از اداره صمت، کارشناسان مرکز بهداشت از صنوف بازرسی کردند.
براین اساس، در این بازرسیها در یک مغازه مرغ و ماهی فروشی روغنهای خوراکی تقلبی و بدون اصالت مجوز مصرف و گردو و تمرهندی خارجی عرضه میشد که دستور جمع آوری این خوراکیها به پلیس امنیت اقتصادی صادر و اجرا شد.