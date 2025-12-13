دستگیری قاتل جوان ۲۳ ساله در عالیشهر بوشهر
جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: قاتل جوان ۲۳ سالهای که در شهر عالیشهر به قتل رسیده بود با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی استان دستگیر شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سرهنگ جوشن سهرابی در تشریح این خبر گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره قتل در شهر عالیشهر شهرستان بوشهر، مأموران پلیس به سرعت به محل حادثه اعزام شدند و تحقیقات اولیه نشان داد که فردی ۲۳ ساله با ضربات چاقو به قتل رسیده است.
وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت بررسی دقیق این پرونده، گروه ویژهای از کارآگاهان پلیس آگاهی استان برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این قتل وارد عمل شدند.
جانشین فرمانده انتظامی استان ادامه داد: در بررسیهای تخصصی، سرنخهایی از قاتل بدست آمد که پس از انجام تحقیقات میدانی و استفاده از اطلاعات فنی، هویت قاتل شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.
سرهنگ سهرابی گفت: قاتل پس از دستگیری به ارتکاب قتل با انگیزه شخصی اعتراف کرد که تحقیقات تکمیلی در خصوص انگیزه دقیق این اقدام در حال انجام است.