پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی اقلید از دستگیری عامل تیراندازی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ آرش بخشایی مطلق گفت: در پی اعلام به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری دو نفر از اعضای یک خانواده و تیراندازی با اسلحه گرم، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.
او افزود: با هماهنگی قضایی و با تحقیقات و اقدامات پلیسی، فرد ضارب شناسایی و دستگیر شد و پس از بازرسی از محل اختفا، یک قبضه اسلحه شکاری و ۱۳ عدد فشنگ مربوطه نیز کشف شد.
فرمانده انتظامی اقلید با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه علت تیراندازی را اختلاف خانوادگی اعلام کرده است گفت: پرونده قضایی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.