به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرام فارغی معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری بهارستان، هدف از اجرای این طرح را پیشگیری از گران‌فروشی، احتکار و عرضه کالاهای فاسد عنوان کرد و گفت: گشت‌های نظارتی به‌صورت مستمر و سرزده تا پایان ایام منتهی به شب یلدا ادامه خواهد داشت.

در این طرح ۱۸۵ کیلوگرم گوشت مرغ فاسد معدوم، سه واحد صنفی شامل مرغ‌فروشی، میوه‌فروشی و لبنیاتی پلمب و به چند واحد متخلف اخطار بهداشتی و معرفی به تعزیرات داده شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.