استاندار قزوین بر ضرورت شناسایی و استقرار شهرکهای صنعتی متوازن در مناطق مختلف استان تأکید کرد و خواستار توجه جدی به دغدغههای صنعتگران و رفع مشکلات مربوط به تأمین آب شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری در برنامه مشوقهای صنعتی گفت: بسیاری از صنایع استان نیازمند توسعه هستند و در این راستا باید استقرار و توسعه شهرکهای صنعتی بر اساس ظرفیت مناطق مختلف و به صورت متوازن انجام شود.
وی با اشاره به دغدغههای صنعتگران افزود: نظارت بر ارائه خدمات و امکانات به واحدهای صنعتی باید جدیتر دنبال شود تا مشکلات موجود کاهش یابد.
نوذری در ادامه به مسئله آب اشاره کرد و اظهار داشت: برخی افراد مجوز آب دریافت کرده، اما آن را فریز کردهاند و این موضوع باعث شده واحدهایی که برای توسعه خود نیازمند این ماده حیاتی هستند با مشکل مواجه شوند.
استاندار تأکید کرد: مدیریت صحیح منابع و حمایت از صنایع میتواند زمینهساز توسعه پایدار و افزایش ظرفیت تولید در استان باشد.
ترسیم اطلس محصولات تولیدی و حمایت از خوشههای صنعتی در دستور کار قرار دارد
معاون اقتصادی استاندار هم اظهار داشت: در راستای حمایت از صنعت، اطلس محصولات تولیدی استان باید تا یک ماه آینده تدوین شود تا ظرفیت بالای محصولات صادراتی استان بهطور کامل معرفی گردد.
وی افزود: این حرکت میتواند نقش مهمی در تقویت دیپلماسی اقتصادی داشته باشد.
صفیخانی در ادامه بر ضرورت تقویت ارتباطات فنی در شهرکهای صنعتی تأکید کرد و گفت: بحث فنبازارها در شهرکهای صنعتی باید جدیتر دنبال شود و در خصوص محصولات تولیدی نیز باید به سمت حمایت از خوشههای صنعتی حرکت کرد.
وی همچنین تبادل اطلاعات و انتقال تجربیات در بخش صنعت و تبدیل ایده به محصول را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: هماکنون ۵ درصد صنایع بزرگ و ۴.۵ درصد صنایع کوچک کشور در استان قزوین مستقر هستند.
معاون اقتصادی استاندار قزوین در پایان بر ضرورت پرهیز از بخشینگری میان دستگاهها تأکید کرد و تکمیل زنجیره تولید و ارزشآفرینی را رویکرد اصلی دستگاهها در بخش صنعت عنوان کرد.