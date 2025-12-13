شعبه ۲۵۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس اعلام کرد: آقای جواد علیکردی اعلام داشته شکایتی بابت پیگیری موضوع فوت برادرش ندارد و موضوع خاصی که شبهه جنایی بودن فوت را تقویت کند از جانب آقای جواد علیکردی و سایر افراد حاضر مطرح نشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از شعبه ۲۵۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس، به تاریخ هجدهم آذر ماه یک هزار و چهارصد و چهار در وقت فوق العاده ساعت ۰۹:۳۰ صبح در راستای بازبینی مجدد تصاویر دوربین مداربسته محل فوت مرحوم خسرو علیکردی این بازپرسی در محل اداره جنایی پلیس آگاهی مشهد حاضر شده و با توجه به هماهنگی به عمل آمده آقای جواد علیکردی برادر (متوفی به همراه ۴ نفر دیگر آقایان غلامرضا حسن- مجتبی - دادیار همگی علیکردی جهت بازبینی تصاویر و تحویل لوازم متوفی مراجعه داشتند.

آقای جواد علیکردی به دلایل شخصی تمایلی برای مشاهده تصاویر نداشتند ولیکن با تأکید بازپرسی در همان اتاق محل بازبینی تصاویر مستقر شدند و سایر افراد نسبت به بازبینی تصاویر اقدام نمودند.

تصاویر از دوربین‌های مختلف محدوده بیرون و داخل دفتر کار مرحوم با کیفیت خوب و وضوع بالا در دسترس بود از زمان مورد نظر آقای جواد علیکردی بازبینی تصاویر شروع شد و کلیه افراد حاضر نحوه فوت مرحوم خسرو علیکردی در دفتر محل کار را ملاحظه نمودند و از موضوع متأثر شدند.

در ادامه بازپرسی خطاب به همه افراد حاضر نمود که چنانچه موضوع مشکوک یا مطلبی دارند بیان نمایند که همگی به شرح صورتجلسات جداگانه اعلام نمودند که مورد خاصی مدنظر ندارند.

آقای جواد علیکردی در اثنا بازبینی تصاویر بعضاً اشاراتی به روند تحقیقات پرونده‌های سابق خود و برادرش نمود که عمده مطالب ناشی از تأثر ایشان بابت فوت ناگهانی خسرو علیکردی است.

در پایان اظهارات افراد حاضر در جلسه به شرح اوراق مجزا اخذ شد که آقای جواد علیکردی به شرح ذیل مطالبی را مرقوم نمودند و اعلام داشتند شکایتی بابت پیگیری موضوع ندارند.

در انتهای جلسه با توجه به اینکه موضوع خاصی که شبهه جنایی بودن فوت را تقویت کند از جانب آقای جواد علیکردی و سایر افراد حاضر مطرح نشد کلیه لوازم شامل لب تاپ فلش گوشی مدارک دستگاه حافظه دوربین مداربسته طی رسید تحویل آقای جواد علیکردی شد.

ضمناً در طول مدت بازبینی تصاویر در حضور برادر و بستگان متوفی فیلمبرداری صورت پذیرفت که طی لوح فشرده پیوست پرونده خواهد شد.