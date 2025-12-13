پخش زنده
بازرسان گشت نظارتی تعزیرات حکومتی شهرضا در نظارت از یک واحد صنفی مرغ فروشی ۶۲ کیلوگرم مرغ بسته بندی تاریخ گذشته را توقیف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در بازرسی از یک واحد صنفی مرغ فروشی میزان ۶۲ کیلوگرم مرغ بسته بندی تاریخ گذشته که در داخل ویترین مغازه نگهداری میشد مشاهده شد.
علی اکبر مختاری افزود: مرغهای غیرقابل مصرف با دستور رئیس شعبه سیار تعزیرات شهرستان جمع آوری و تشکیل پرونده تعزیری صادر شد.
وی گفت: پرونده در شعبه تعزیرات شهرضا برای صدور حکم تعزیر متصدی متخلف در حال رسیدگی است.