به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده نگهداری غیرمجاز هفت دستگاه ماینر قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط ماینر‌های کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان ماینر‌های قاچاق را در بازرسی از یک واحد کارگاه بلوک زنی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.