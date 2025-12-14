مهلت شرکت در سی‌وهفتمین دوره مسابقه قرآن کریم ویژه خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، با عنوان «تدبر در قرآن» تا روز شنبه، ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مهلت شرکت در سی‌وهفتمین دوره مسابقه قرآن کریم ویژه خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، با عنوان «تدبر در قرآن» تا روز شنبه، ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ تمدید شد. این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ تدبر در قرآن کریم و تقویت سبک زندگی قرآنی در جامعه ایثارگری توسط اداره‌کل تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می‌شود.

مسابقه «تدبر در قرآن» بر اساس کتاب «زندگی با آیه‌ها» و با محوریت تدبر در آیات قرآن به‌صورت مجازی برگزار شده و تمامی خانواده‌های شهدا و ایثارگران در سراسر کشور می‌توانند بدون محدودیت جغرافیایی در آن شرکت کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند فایل آموزه‌های قرآنی و سؤالات مسابقه را از وب‌سایت نوید شاهد دریافت و پاسخ‌های خود را به‌صورت آنلاین ارسال کنند.

در پایان این رویداد قرآنی، از بین شرکت‌کنندگانی که پاسخ‌های صحیح ارائه کنند، ۴۰ نفر از طریق قرعه‌کشی انتخاب شده و هر یک مبلغ ۳۰ میلیون ریال به‌عنوان جایزه دریافت خواهند کرد.

تمدید این مهلت فرصتی دوباره برای خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران فراهم کرده است تا با مشارکت در این مسابقه، انس خود با قرآن کریم و تدبر در آیات الهی را افزایش دهند.