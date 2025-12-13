پخش زنده
با اجرای حکم قضائی، عملیات تخریب بخشهای غیرمجاز یک ابر ویلای ساختهشده با تعرض به منابع طبیعی و حاشیه رود کرج بهطور کامل پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ تخریب قسمت غیرمجاز یک ابر ویلا واقع در حاشیه رود کرج که با تعرض به منابع طبیعی و حتی تراشیدن کوه بنا شده بود به پایان رسید.
این ابر ویلا که با هزینه بسیار هنگفت بنا شده بود حکم تخریبش از سوی مرجع صالح قضائی صادر شده بود که به دلیل نوع سازه؛ و همچنین هزینه بالای تخریب آن اجرای عملیات تخریب زمانبر شد.
در حال حاضر همه قسمتهای غیرمجاز این ابر ویلا که مشمول حکم دادگاه بوده به طور کامل تخریب شده و هزینه تخریب از مالک توسط دستگاه متولی در دادگاه مطالبه شده است.