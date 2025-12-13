پخش زنده
سرپرست مرکز بهداشت کیش، از اجرای دورکاری در ادارات، آغاز مجدد فعالیت حضوری مدارس با رعایت دستورالعملهای بهداشتی و توصیه به لغو مراسم و تجمعات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا با اشاره به وقوع موج آنفلوانزای فصلی، بهویژه آنفلوانزای نوع A (H۳N۲) که تقریباً سراسر کشور را درگیر کرده است، گفت: این موج در کیش از چهار هفته پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد و پیشبینی میشود تا هفته آینده نیز پایدار باشد.
او با اشاره به تأثیر تعطیلی مدارس بر کنترل بیماری، افزود: با توجه به تعطیلی دو هفتهای مدارس و مجازی شدن آموزشها، آمار ابتلا در گروه سنی دانشآموزان تا حدی کاهش یافت و با در نظر گرفتن ملاحظات موجود، مقرر شد مدارس روال حضوری خود را ادامه دهند.
سرپرست مرکز بهداشت کیش با تأکید بر مسئولیت مدیران مدارس در زمینه رعایت دستورالعملهای بهداشتی، تصریح کرد: فعالیت حضوری مدارس مشروط به اجرای دستورالعملهای بهداشتی است و مسئولیت نظارت بر اجرای آن بر عهده مدیران مدارس است.
او افزود: با برگشت موج و افزایش شدت بیماری، درباره فعالیت مدارس و دانشگاهها تصمیمگیری خواهد شد.
دکتر رضانیا، گفت: با هدف کاهش موج ابتلا، مقرر شد دورکاری ادارات با ظرفیت ۴۰ درصد و با صلاحدید مدیران دستگاههای دولتی، سازمانها و شرکتها اجرا شود.
او افزود: گروههای پرخطر شامل افراد دارای بیماریهای زمینهای، اضافهوزن، زنان باردار و مصرفکنندگان داروهای سرکوبکننده سیستم ایمنی، در این هفته و هفته آینده در اولویت دورکاری قرار دارند.
او با اشاره به برگزاری مراسم و رویدادها در کیش، خاطرنشان کرد: با توجه به شکننده بودن شرایط و احتمال اوجگیری مجدد بیماری، توصیه میشود یک تا دو هفته، مراسمها و رویدادهایی که قرار است در جزیره برگزار شود، لغو و از ایجاد تجمع افراد جلوگیری شود.
سرپرست مرکز بهداشت کیش با تأکید بر مراقبت از گروههای پرخطر گفت: افراد دارای بیماریهای زمینهای، سالمندان و بیماران مصرف کننده داروهای خاص سرکوبکننده سیستم ایمنی، حتیالمقدور در تجمعات حاضر نشوند و از خروج غیرضروری از منزل خودداری کنند.
دکتر رضانیا تصریح کرد: براساس نیاز و ضرورت حضور در اجتماع، رعایت فاصلهگذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شستشوی مکرر دستها ضروری است تا بتوانیم با سلامت از این موج بیماری عبور کنیم.