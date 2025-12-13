پخش زنده
شانزدهمین جشنواره علامه حلی با معرفی برترینهای بخشهای مختلف در قم به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در شانزدهمین جشنواره علامه حلی بیش از ۱۱ هزار اثر پژوهشی از سوی طلاب جوان و اساتید حوزه به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در آیین اختتامیه این جشنواره، از بیش از ۹۰ اثر برگزیده در بخشهای مختلف قدر دانی شد.
پایانبخش شانزدهمین جشنواره علامه حلی (ره)، رونمایی از مجموعه آثار و مقالات منتشرنشده طلاب در جشنوارههای چهاردهم و پانزدهم بود؛ مجموعهای که بهعنوان گامی مؤثر در معرفی و بهرهبرداری از ظرفیتهای علمی طلاب جوان، مورد توجه حاضران قرار گرفت.