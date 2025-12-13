به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مهدی چهاردولی گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر ورود شکارچیان به مناطق کوهستانی، مأموران یگان حفاظت با حضور به‌موقع و انجام بررسی‌های میدانی موفق به شناسایی و دستگیری متخلفان شدند.

او افزود: در بازرسی از خودروی متخلفان، لاشه یک سر خرگوش، سه قطعه کبک، یک قطعه بلدرچین، سه قبضه سلاح شکاری مجاز، یک قبضه سلاح دارای مجوز نگهداری در منزل، بیش از ۱۰۰ عدد فشنگ شکاری و سایر ادوات مرتبط کشف و ضبط شد.

چهاردولی تصریح کرد: «پس از دستگیری، با اخذ دستور قضایی، سلاح‌ها و خودروی تویوتا هایلوکس متخلفان توقیف و پرونده برای طی مراحل قانونی به دادگستری ارجاع خواهد شد.»

سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست باروق ضمن قدردانی از همکاری فرماندهی و پرسنل انتظامی این شهرستان تأکید کرد: با توجه به اینکه در سال جاری هیچ‌گونه پروانه شکار صادر نشده است، یگان حفاظت این نمایندگی با همراهی جوامع محلی و پشتیبانی فراجا با هرگونه شکار غیرمجاز و تخریب محیط زیست برابر مقررات برخورد قاطع خواهد داشت.