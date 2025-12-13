افزایش نرخ سوم بنزین به ۵۰۰۰ تومان؛ سهمیه‌های اول و دوم بدون تغییر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ با اجرای مصوبه دولت در خصوص اصلاح نرخ بنزین، سهمیه اول بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه دوم با نرخ ۳۰۰۰ تومان همچنان بدون تغییر باقی مانده است، اما نرخ سوم که مربوط به سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌هاست، از امروز به ۵۰۰۰ تومان افزایش یافت.

بررسی‌های میدانی و گفت‌و‌گو با شهروندان نشان می‌دهد این تصمیم با واکنش‌های متفاوتی در میان رانندگان همراه بوده است؛ به‌طوری که برخی رانندگان معتقدند سهمیه‌های اول و دوم پاسخگوی نیاز مصرفی آنها نیست و ناچار به استفاده از نرخ سوم هستند، در حالی که گروهی دیگر می‌گویند سهمیه‌های موجود برای مصرف روزانه کفایت می‌کند و نیازی به پرداخت نرخ بالاتر ندارند.

در همین رابطه، محمدحسین باقری، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه‌ای استان مرکزی، با تأکید بر تداوم سهمیه‌های قبلی گفت: سهمیه‌های اول و دوم بنزین برای مردم به قوت خود باقی است و شهروندان تنها در صورت نیاز می‌توانند از سهمیه سوم استفاده کنند.

وی همچنین با اشاره به وضعیت جایگاه‌های سوخت استان افزود: در استان مرکزی بیش از ۱۰۰ جایگاه عرضه سوخت فعال است که از این تعداد، ۱۰ جایگاه در شهر اراک قرار دارد و خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه دارد.