رئیس اداره حفاظت محیط زیست سردشت گفت: در راستای پایش دورهای منابع آبی، نمونهبرداری از نقاط مختلف رودخانه زاب و مخزن سد سردشت توسط کارشناس پایش این اداره انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هادی احمدپور افزود: با توجه به اینکه مخزن سد سردشت تأمینکننده بخشی از آب شرب منطقه است، نمونهبرداری دقیق از این مخزن و همچنین رودخانه زاب اهمیت ویژهای دارد. نمونهها جهت سنجش پارامترهای فیزیکی–شیمیایی، شاخصهای میکروبی و سایر معیارهای ارزیابی کیفیت منابع آب برداشت شدهاند.
او افزود:نمونهها پس از انتقال به آزمایشگاه معتمد، تحت آنالیز تخصصی قرار گرفته و نتایج در چارچوب ضوابط زیستمحیطی ثبت و بررسی میشود تا وضعیت کیفی آب از نظر سلامت اکوسیستم، ظرفیت خودپالایی و شاخصهای پایش محیطی تحلیل گردد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سردشت تأکید کرد: «پایش مستمر منابع آب سطحی، بهویژه مخازن دارای کاربری شرب، از اولویتهای این اداره است و هرگونه تغییر در کیفیت آب یا تهدیدات بالقوه بهطور دقیق رصد و پیگیری خواهد شد.