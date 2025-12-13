به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هادی احمدپور افزود: با توجه به اینکه مخزن سد سردشت تأمین‌کننده بخشی از آب شرب منطقه است، نمونه‌برداری دقیق از این مخزن و همچنین رودخانه زاب اهمیت ویژه‌ای دارد. نمونه‌ها جهت سنجش پارامتر‌های فیزیکی–شیمیایی، شاخص‌های میکروبی و سایر معیار‌های ارزیابی کیفیت منابع آب برداشت شده‌اند.

او افزود:نمونه‌ها پس از انتقال به آزمایشگاه معتمد، تحت آنالیز تخصصی قرار گرفته و نتایج در چارچوب ضوابط زیست‌محیطی ثبت و بررسی می‌شود تا وضعیت کیفی آب از نظر سلامت اکوسیستم، ظرفیت خودپالایی و شاخص‌های پایش محیطی تحلیل گردد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سردشت تأکید کرد: «پایش مستمر منابع آب سطحی، به‌ویژه مخازن دارای کاربری شرب، از اولویت‌های این اداره است و هرگونه تغییر در کیفیت آب یا تهدیدات بالقوه به‌طور دقیق رصد و پیگیری خواهد شد.