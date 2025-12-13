پخش زنده
تیم والیبال دانش آموزی ایران با حضور مربی و ورزشکار کردستانی عنوان قهرمان مسابقات جهانی را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مسابقات قهرمانی والیبال دانش آموزی جهان به میزبانی شهر شانگلو چین برگزار شد.
تیم ملی والیبال دانشآموزی کشورمان با ارائه بازیهای درخشان به دیدار نهایی راه یافت و در این مرحله نیز با غلبه بر تیم تایوان بر سکوی نخست این مسابقات ایستاد.
فردین کلوندی، به عنوان یکی از ارکان اصلی کادر فنی و همچنین آژوان نمازی ملی پوش آیندهدار کردستانی، نقش محوری در این موفقیت تاریخی ایفا کردند.