به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مسابقات قهرمانی والیبال دانش آموزی جهان به میزبانی شهر شانگلو چین برگزار شد.

تیم ملی والیبال دانش‌آموزی کشورمان با ارائه بازی‌های درخشان به دیدار نهایی راه یافت و در این مرحله نیز با غلبه بر تیم تایوان بر سکوی نخست این مسابقات ایستاد.

فردین کلوندی، به عنوان یکی از ارکان اصلی کادر فنی و همچنین آژوان نمازی ملی پوش آینده‌دار کردستانی، نقش محوری در این موفقیت تاریخی ایفا کردند.