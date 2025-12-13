به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رسول شکری نیا مدیر کل صدا و سیمای گلستان گفت: بنای ما در تلوبیون هم‌افزایی بین مجموعه سازمانی است تا به محتوا‌ها ضریب داده شود و تلویزیون سال‌ها در مسیر همیشگی خود و در فضای سنتی، تولید محتوا کرده است و مردم ایران اسلامی و مردم گلستان می‌توانند از این به بعد برنامه‌های شبکه استانی را از تلوبیون نگارستان دنبال کنند.

رسول شکری نیا با اشاره به دوره تحول در سازمان صداوسیما گفت: تلوبیون یکی از بستر‌های مهم رسانه ملی در دوره تحول خواهد بود و ما در این دوره با برنامه‌های کوتاه مدت، نگاه زیست بوم محور را شاهد خواهیم بود و این نگاه را به رسمیت خواهیم شناخت.

وی ادامه داد: عمده مخاطبان تلوبیون از آرشیو صداوسیما استفاده می‌کنند و با این برند در بین مردم شناخته شده است و با تحولی که الان اتفاق افتاده سرویس‌های تلوبیون به سمت تخصصی شدن حرکت می‌کنند و علاوه بر پوشش محتوا‌های روی آنتن، آنچه را که به علت محدودیت زمانی قابلیت پخش ندارد، پوشش می‌دهد.

مدیر کل صدا و سیما در پایان گفت: تلوبیون بزرگ‌ترین سامانه ویدئویی کشور است و تلوبیون در واقع مکمل آن چیزی است که شما روی آنتن سیما و روی تلویزیون می‌بینید و ما این امکان را ایجاد کردیم تا اگر کسی دسترسی به تلویزیون ندارد از طریق تلوبیون، برنامه‌های صداوسیما را دنبال کند و یا اگر کسی نتوانست برنامه و یا سریال مورد علاقه‌اش را در زمان اعلام شده ببیند، از طریق تلوبیون دنبال کند.