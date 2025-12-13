پخش زنده
تلوبیون نگارستان ایران در رویداد ملی ایران جان، گلستان ایران در جمع بهارستانیها به طور رسمی در آخرین روز از این رویداد ملی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رسول شکری نیا مدیر کل صدا و سیمای گلستان گفت: بنای ما در تلوبیون همافزایی بین مجموعه سازمانی است تا به محتواها ضریب داده شود و تلویزیون سالها در مسیر همیشگی خود و در فضای سنتی، تولید محتوا کرده است و مردم ایران اسلامی و مردم گلستان میتوانند از این به بعد برنامههای شبکه استانی را از تلوبیون نگارستان دنبال کنند.
رسول شکری نیا با اشاره به دوره تحول در سازمان صداوسیما گفت: تلوبیون یکی از بسترهای مهم رسانه ملی در دوره تحول خواهد بود و ما در این دوره با برنامههای کوتاه مدت، نگاه زیست بوم محور را شاهد خواهیم بود و این نگاه را به رسمیت خواهیم شناخت.
وی ادامه داد: عمده مخاطبان تلوبیون از آرشیو صداوسیما استفاده میکنند و با این برند در بین مردم شناخته شده است و با تحولی که الان اتفاق افتاده سرویسهای تلوبیون به سمت تخصصی شدن حرکت میکنند و علاوه بر پوشش محتواهای روی آنتن، آنچه را که به علت محدودیت زمانی قابلیت پخش ندارد، پوشش میدهد.
مدیر کل صدا و سیما در پایان گفت: تلوبیون بزرگترین سامانه ویدئویی کشور است و تلوبیون در واقع مکمل آن چیزی است که شما روی آنتن سیما و روی تلویزیون میبینید و ما این امکان را ایجاد کردیم تا اگر کسی دسترسی به تلویزیون ندارد از طریق تلوبیون، برنامههای صداوسیما را دنبال کند و یا اگر کسی نتوانست برنامه و یا سریال مورد علاقهاش را در زمان اعلام شده ببیند، از طریق تلوبیون دنبال کند.