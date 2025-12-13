استاندار کرمان با تأکید بر اینکه «کرمان برفراز» یک شعار یا پروژه دولتی نیست، گفت: سند تحرک‌بخشی «کرمان برفراز» امروز به گفتمان فراگیر توسعه در استان تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، استاندار کرمان با تأکید بر اینکه «کرمان برفراز» یک شعار یا پروژه دولتی نیست، گفت: سند تحرک‌بخشی «کرمان برفراز» امروز به گفتمان فراگیر توسعه در استان تبدیل شده و پروژه‌ای متعلق به همه کرمانی‌ها برای تحقق توسعه پایدار و ماندگار است.

محمدعلی طالبی در آیین اختتامیه همایش «توسعه پایدار، افق روشن؛ کرمان برفراز» اظهار کرد: نگاه به توسعه در استان کرمان باید نگاهی ماندگار، مبتنی بر اولویت‌ها و با مشارکت همه بازیگران واقعی عرصه توسعه باشد.

وی با بیان اینکه «کرمان برفراز» پروژه دولت یا مدیریت خاصی نیست، افزود: این سند متعلق به همه کرمانی‌هاست و تحقق آن نیازمند همراهی بخش خصوصی، نخبگان، دانشگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و آحاد مردم استان است.

استاندار کرمان با اشاره به جایگاه استان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تصریح کرد: کرمان امروز به مقصد نخست سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تبدیل شده و این ظرفیت بزرگ باید در مسیر توسعه پایدار و متوازن استان به‌کار گرفته شود.

طالبی همچنین با تأکید بر ضرورت حرکت استان در مسیر توسعه پایدار گفت: تدوین نقشه راه توسعه استان کرمان از سال گذشته و پیش از ابلاغ رئیس‌جمهور مبنی بر تهیه نقشه راه توسعه استان‌ها آغاز شده و با مشارکت کارشناسان و صاحب‌نظران تهیه شده است.

وی خاطرنشان کرد: سند «کرمان برفراز» امروز به چراغ راه توسعه آینده استان و مبنای مشترک حرکت همه مدیران، نهاد‌ها و فعالان توسعه تبدیل شده و مسیر پیش‌روی کرمان را به‌روشنی ترسیم می‌کند.