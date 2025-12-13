بیش از ۹۰ درصد شرکتهای دانشبنیان البرز مجوز صنعتی دارند
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: استان البرز رتبه چهارم کشور از نظر تعداد شرکتهای دانشبنیان و رتبه دوم از نظر فروش محصولات دانشبنیان را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، محمد انصاری در جلسه کارگروه توسعه سرمایهگذاری استان با اشاره به سنجههای کلیدی ماده ۲ فصل اول برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: هدفگذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی و رشد ۸.۵ درصدی بخش صنعت، مسیر روشنی را پیشروی استانها قرار داده است و البرز تلاش کرده سیاستها و برنامههای اجرایی خود را با این اهداف ملی همسو کند.
به گفته انصاری، تمرکز بر افزایش بهرهوری، رشد سرمایهگذاری مولد و تکمیل زنجیرههای ارزش، محور اصلی اقدامات اداره کل صمت استان در سال ۱۴۰۴ است.
مدیرکل صمت البرز با اشاره به وضعیت خاص تأمین زمین صنعتی در استان گفت: در حال حاضر تنها حدود ۱.۲ درصد از مساحت حدوداً ۵۸۳ هزار هکتاری استان به شهرکها و نواحی صنعتی اختصاص یافته است، در حالی که بیش از ۸۵۰ جواز تأسیس صادرشده، همچنان در انتظار تخصیص زمین هستند.
وی افزود: بیش از ٣هزار و ۵٢٨ هکتار از اراضی استان توسط ۴٠٨٧ واحد صنعتی فعال اشغال شده و ۵۳٣ هکتار نیز به ٨٣٢ طرح در دست اجرا اختصاص دارد؛ این آمار بهوضوح نشان میدهد که کمبود زمین، به یک مانع راهبردی در مسیر جذب سرمایهگذاری تبدیل شده است.»
انصاری با اشاره به جایگاه البرز در مقایسه با سایر استانها تصریح کرد: «البرز از نظر تعداد طرحهای صنعتی تنها ٢.٧۵ درصد از کل کشور را به خود اختصاص داده، اما سهم آن در اشتغال صنعتی نزدیک به ۶ درصد است که نشاندهنده بهرهوری بالاتر و تمرکز بر صنایع با ارزش افزوده بیشتر است.»
وی این موضوع را نتیجه تمرکز استان بر صنایع پیشرفته، دانشبنیان و خوشههای صنعتی دانست و گفت: بیش از ۹۰ درصد شرکتهای دانشبنیان استان دارای مجوز صنعتی هستند،استان البرز رتبه چهارم کشور از نظر تعداد شرکتهای دانشبنیان و رتبه دوم از نظر فروش محصولات دانشبنیان را به خود اختصاص داده است.
به گفته وی، ۹ درصد طرحهای نیمهتمام و حدود ١٠ درصد واحدهای فعال استان، دانشبنیان هستند که این موضوع نشاندهنده حرکت تدریجی صنعت البرز به سمت فناوریمحوری است.
انصاری با اشاره به موانع تولید در استان، کمبود نقدینگی، مشکلات تأمین ارز، محدودیتهای انرژی و بازسازی و نوسازی صنایع موجود را از مهمترین چالشها برشمرد و افزود: «تنها در سال ۱۴۰۳، محدودیتهای برق و گاز، دهها همت عدمالنفع به صنعت کشور تحمیل کرده که بخشی از آن متوجه واحدهای تولیدی البرز بوده است.»
وی در عین حال از رشد چشمگیر پرداخت تسهیلات رونق تولید در استان خبر داد و گفت: «در سال جاری، میزان پرداخت تسهیلات نسبت به سالهای قبل جهش قابل توجهی داشته و این روند باید با تمرکز بر طرحهای پیشران و دانشبنیان ادامه یابد.»
مدیرکل صمت البرز با اشاره به احیای بیش از ۱۰۷ واحد راکد در سال ۱۴۰۳ و هدفگذاری احیای ۱۲۵ واحد در سال ۱۴۰۴ تأکید کرد: «راهبرد اصلی استان، تسهیل بازسازی و نوسازی خطوط تولید، تکمیل طرحهای نیمهتمام، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و ساماندهی لکههای صنعتی است.»
انصاری خاطرنشان کرد: «تحقق شعار سال، بدون حل مسائل ساختاری تولید و نگاه زنجیرهای به صنعت امکانپذیر نیست و استان البرز با وجود همه محدودیتها، مصمم است نقش خود را بهعنوان یکی از موتورهای صنعتی کشور حفظ و تقویت کند.»