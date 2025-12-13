پخش زنده
دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به احتمال شیوع مجدد آنفلوانزا در خراسان رضوی از اواخر دی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: از پنجم آذرماه تاکنون، آمار ابتلا به آنفلوانزا در بخشهای سرپایی و بستری مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد روندی کاهشی داشته است که این موضوع نشاندهنده اثرگذاری نسبی اقدامات پیشگیرانه و رعایت توصیههای بهداشتی است.
زهرا نهبندانی افزود: با وجود کاهش فعلی موارد ابتلا، با توجه به تغییرات آب و هوایی و افزایش تجمعات، احتمال بروز موج دوم آنفلوانزا در اواخر دیماه وجود دارد .
وی ادامه داد: رعایت موازین و دستورالعملهای بهداشتی به ویژه برای گروههای پر خطر از جمله سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران زمینهای همچنان ضروری است و شهروندان باید استفاده از ماسک در محیطهای شلوغ، شستوشوی مداوم دستها و پرهیز از حضور در تجمعات غیر ضروری را جدی بگیرند.