دوره آموزشی دو روزه تکواندو در سبک کیوروگی با حضور بهنام اسبقی، قهرمان جهان، و استقبال گسترده ورزشکاران در شهرستان مریوان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، دوره آموزشی ورزش تکواندو در سبک کیوروگی به مدت دو روز در مریوان برگزار شد و شرکتکنندگان زیر نظر بهنام اسبقی، از قهرمانان نامآشنای تکواندو جهان، به تمرین و ارتقای مهارتهای فنی پرداختند.
شیلان عزیزی، اسپانسر این کمپ آموزشی، با اشاره به استقبال چشمگیر ورزشکاران از این دوره، گفت: هدف اصلی از برگزاری این استاژ، ارتقای سطح فنی تکواندوکاران و آمادهسازی آنان برای حضور موفق در رقابتهای پیشرو است.
بهنام اسبقی نیز در حاشیه این دوره آموزشی با تأکید بر اهمیت آموزش اصولی، اظهار کرد: برنامههای تمرینی این کمپ متناسب با ردههای مختلف کمربند طراحی شده تا ورزشکاران بتوانند علاوه بر موفقیت در سطح استان و کشور، در رقابتهای آسیایی و جهانی نیز بدرخشند.