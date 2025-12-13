پخش زنده
نمایشگاه مهر مادری از دست ساختههای معلولان بهزیستی و مراکز توانبخشی سیرجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رییس اداره بهزیستی سیرجان در مراسم افتتاح نمایشگاه مهر مادری که با حضور مدیران اجرایی شهرستان انجام شد گفت: این نمایشگاه با هدف نشان دادن توانمندی معلولین و معرفی دستاوردهای هنری و صنایع دستی برگزار شده است.
آقای حسنعلی بردستانی افزود: این نمایشگاه دارای ۳۵ غرفه است که موت ۶ روز برای بازدید عموم دایر است و انواع صنایع دستی، بافتنی، گلیم، پته، مصنوعات دست و شیرینی به معرض دید عموم قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: با توجه به وضعیت اشتغال معلولین و حمایت ازاشتغال خانگی گشایش یافت تا اشتغال و درآمد برای معلولین تحت پوشش داشته باشد وضرورت دارد افراد جامعه باور کنند که معلولان میتوانند در زمینه اجتماعی و اقتصادی به خودکفایی میرسند.