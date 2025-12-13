پخش زنده
وزیر جهاد کشاورزی به منظور بررسی میدانی تخلیه، بارگیری و توزیع نهادههای کشاورزی بندر امام خمینی در راس هیئتی وارد استان خوزستان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری وزیر جهادکشاورزی و هیئت همراه، امروز شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۴ با استقبال سید محمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان و جواد سلطانی کاظمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، از طریق فرودگاه بندر ماهشهر وارد استان خوزستان شد.
این سفر با محوریت بررسی میدانی روند تخلیه، بارگیری و توزیع نهادههای کشاورزی از طریق بندر امام خمینی (ره) انجام شده و هدف آن ارزیابی آخرین وضع تامین نهادهها، تسریع در فرایند توزیع و رفع موانع احتمالی در زنجیره تامین بخش کشاورزی است.
وزیر جهاد کشاورزی در این سفر یکروزه، ضمن بازدید از بخشهای مختلف بندر، از نحوه ورود، انبار و توزیع نهادههای اساسی مطلع و تصمیمات لازم برای بهبود روند تامین و پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی اتخاذ میشود.