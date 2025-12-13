پخش زنده
مراسم تشییع و ترحیم زندهیاد کامران فانی، پژوهشگر و مترجم برجسته حوزه کتاب و ادبیات، طی روزهای دوشنبه و سهشنبه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مراسم تشییع پیکر این پژوهشگر فقید، روز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح، از محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (ساختمان کتابخانه ملی) به سمت قطعه نامآوران بهشت زهرا (س) برگزار خواهد شد.
همچنین مراسم ترحیم زندهیاد کامران فانی، روز سهشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ صبح، در تالار قلم مرکز همایشهای بینالمللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار میشود.
زندهیاد کامران فانی از چهرههای اثرگذار حوزه کتاب و کتابداری کشور بود که آثار و خدمات علمی و حرفهای او جایگاهی ماندگار در حافظه فرهنگی و علمی ایران برجای گذاشته است.