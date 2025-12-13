به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهرنوش کیانی‌فرد، نایب رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین در این مراسم با اشاره به ضرورت رفع خشونت علیه زنان گفت: قتل‌های ناموسی، همسرکشی، فرزندکشی، ضرب و جرح، خشونت‌های روانی و عاطفی، ازدواج اجباری و کودک‌همسری از جمله موارد خشونت علیه بانوان است که باید در قوانین مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر بازنگری در حق حضانت و تعیین ضابطه برای جلوگیری از سوءاستفاده مردان از حق طلاق تأکید کرد.

فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم گفت: با مهریه‌های نجومی مخالف هستیم، اما زندانی کردن مردان راه‌حل مناسبی نیست.

وی راهکار‌هایی همچون تدوین قانون نظام مالی زوجین، اصلاح شروط ضمن عقد، اصلاح قوانین ضمانت، تسریع در رسیدگی به دعاوی، تصویب قانون حمایت از کرامت و ارتقای امنیت بانوان و همچنین بیمه زنان خانه‌دار را از جمله اقدامات پیشگیرانه برای کاهش مشکلات مربوط به مهریه عنوان کرد.