رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان گفت: میزان مراجعه بیماران به اورژانس مراکز درمانی این استان به دلیل ابتلا به بیمارهای تنفسی مانند سرماخوردگی و آنفلوانزا حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز کارخانهای افزود: شیوع آنفلوآنزا در استان همدان نسبت به سال قبل با حدود سه هفته تاخیر آغاز شده و همچنین در استان همدان نسبت به استانهای همجوار زودتر شروع شد و در نتیجه زودتر هم فروکش نموده است.
او تصریح کرد: مهمترین اقدام که مردم باید انجام دهند رعایت اصول بهداشتی مانند استفاده از ماسک در مکانهای شلوغ و پرهیز از حضور در تجمعات، شستشوی مکرر دستها است و در صورتی که با مصرف مایعات و استفاده از میوههای فصل، همچنان تب، سرفه، ترشحات ریوی، تنگی نفس، بدن درد و تهوع یا استفراغ و یا اسهال وجود داشت ابتدا به مراکز جامع خدمات سلامت مراجعه شود و در صورت ضرورت توسط پزشکان این مراکز به بیمارستان ارجاع میشوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان گفت: با همکاری مردم زنجیره ابتلا متوقف میشود و افرادی که علائم بیماری دارند حتما از حضور در محل کار و یا مدارس خودداری کنند و از مرخصی استعلاجی استفاده نمایند.
او تصریح کرد: آنفلوآنزا یک بیماری فصلی است که بیشتر موارد مبتلایان بهبود مییابند هرچند این بیماری شایع به ویژه در افراد با بیماری زمینهای میتوانند موجبات عوارض و پیامد ناخوشایند میشود.