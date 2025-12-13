پخش زنده
فرمانده انتظامی شیراز از کشف ۷ هزار و ۷۵۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: با هدف طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی شیراز با دریافت اخباری مبنی بر نگهداری سوخت قاچاق و خرید و فروش غیر قانونی گازوئیل در چند نقطه از شهرستان شیراز، بررسی موضوع به صورت ویژه را در دستور کار خود قرار دادند.
او افزود: ماموران یگان امداد و پاسگاه پل فسا پس از اعزام به محلهای مربوطه و در بازرسی از دو گاراژ و یک دستگاه کامیون، در مجموع ۷ هزار و ۷۵۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کردند.
سرهنگ زراعتیان با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوختهای کشف شده را ۴ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این خصوص سه نفر پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.