مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: دستگاه‌های مرتبط باید حداکثر تا ۱۵ روز به استعلام معدنی پاسخ دهند، در صورت پاسخ ندادن، استعلام مثبت تلقی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ تیمور پورحیدری در حاشیه برگزاری پنجمین جلسه شورای معادن استان در سالن غدیر استانداری گفت: بر اساس مصوبه این جلسه، دستگاه‌هایی که برای موارد معدنی از آن‌ها درخواست استعلام می‌شود، باید حداکثر تا ۱۵ روز به استعلام درخواستی پاسخ دهند وگرنه جواب استعلام مثبت تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۵ جلسه فنی و تخصصی برای حل و فصل مسائل مربوط به معادن گیلان برگزار شده است که حاصل این جلسات ۴۱ مصوبه اجرایی است، افزود: در این جلسه هم در خصوص شروع به کار چند پروژه معدنی تصمیم گرفته شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به فعالیت بیشتر معادن مصالح معدنی در استان و توانمندی این معادن برای افزایش ظرفیت و تامین مصالح طرح‌های عمرانی، گفت: ۱۰۲ معدن مصالح معدنی در استان شناسایی شده که به دلیل برخی تعارضات محلی، منابع طبیعی و زیست محیطی، فقط ۵۰ معدن دائمی فعالیت می‌کنند.

تیمور پورحیدری افزود: حدود یک میلیون مترمکعب مصالح معدنی برای اجرای پروژه‌های عمرانی امسال در استان تامین شده است.